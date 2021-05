John de Mol verkoopt ANP aan voormalig DSW-topman Chris Oomen

Daarmee is de opzet van De Mol om een nieuwskanaal op te zetten binnen zijn onderneming mislukt. Talpa Network kocht het ANP dat veel mediabedrijven bedient met nieuws, foto’s, video’s en radiobulletins, drie jaar geleden met hoge verwachtingen. ,,In deze tijden waarin fakenieuws aan de orde van de dag is, moeten we onafhankelijke berichtgeving koesteren”, stelde De Mol toen. Het was destijds een langgekoesterde wens van De Mol om een belangrijk nieuwsmerk in handen te krijgen. De mediatycoon probeerde eerder meerdere malen maar vergeefs de Telegraaf Media Groep (TMG) over te nemen.

Inmiddels heeft Talpa Network -mede door de coronacrisis- het accent in haar strategie enigszins verlegd en past het ANP niet langer als een van de kernonderdelen binnen het netwerk. ,,Het ANP is een prachtig bedrijf, maar de synergie met Talpa Network is vanwege onze focusverlegging afgenomen. Ik ben verheugd dat het ANP met Chris Oomen een uitstekende nieuwe eigenaar krijgt voor de lange termijn”, aldus De Mol.

Het ANP was eerder (vanaf 2010) onderdeel van de Vereniging Veronica, die los staat van de tv-zender Veronica, die al behoorde tot De Mols steeds groter wordende media-imperium. Onder Talpa vallen ook de de zenders SBS 6, SBS 9 en Net 5, de radiostations Radio 538, Veronica, Sky Radio en Radio 10 evenals de onlinediensten Juke en Kijk.

Apotheker

Chris Oomen koopt het ANP vanuit zijn wens om het persbureau voor de lange termijn continuïteit te bieden. ,,Het ANP is onderdeel van het Nederlands maatschappelijk erfgoed. Het persbureau voorziet ons land sinds 1934 van een onafhankelijke journalistieke feitenbasis en heeft daarmee een belangrijke maatschappelijke taak. Het ANP is financieel gezond en is er een groeistrategie voor de komende jaren. Deze combinatie van factoren is voor mij ideaal. Ik wil het ANP dan ook voor de lange termijn in portefeuille houden.”

Martijn Bennis, algemeen directeur van het ANP, is ook blij met de nieuwe eigenaar. ,,Het ANP heeft een groot belang bij een eigenaar die oog heeft voor zowel het maatschappelijke als het financiële rendement. Oomen heeft steeds gezegd dat hij een aandeelhouder is, met de nadruk op houder. Ik heb de samenwerking met Talpa Network altijd als zeer plezierig ervaren en partijen zullen de prettige samenwerking voortzetten. Ik heb begrip voor het feit dat Talpa Network streeft naar activiteiten die een Network vormen en elkaar versterken.”

Chris Oomen (1949), opgeleid tot apotheker aan de Universiteit van Leiden, was in 1986 bedenker en (mede)oprichter van Optiver, inmiddels wereldwijd actief in de handel in derivaten. Zijn belang in dit bedrijf vormt de basis van zijn vermogen. Oomen kwam in 1979 in dienst van zorgverzekeraar DSW waar hij in 1986 bestuursvoorzitter werd.