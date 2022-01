John de Mol wist in 2019 van gedrag Rietbergen: ‘Ik moest mij inhouden hem niet op zijn bek te slaan’

Laatste podcast Bob Saget postuum uitgezon­den

Dat Bob Saget zijn laatste dagen als komiek fantastisch heeft gevonden blijkt uit de laatste podcast die hij-heeft opgenomen vlak voor zijn onverwachte dood op 9 januari in een hotel in Florida. Saget liet in de Bob Saget’s Here For You podcast onder meer weten ‘dat stand-upcomedy iets is waarvan ik nooit had gedacht zoveel te houden’.

