John Ewbank: Het gaat goed met Vivian

,,Het gaat naar omstandigheden goed”, vertelt John, die samen met Vivian dochter Day kreeg, aan Shownieuws. ,,Het is natuurlijk even schrikken en ook voor Day, maar die pakt het goed op. Nu is het gewoon even door een molen heen maar in principe is ze prima.”



Woensdag onthulde Vivian op Instagram dat ze er bijna niet meer was geweest. ,,De schrik zit er even behoorlijk in, zowel voor mijn omgeving, als voor mij. Want het voelt zo onwerkelijk, het lijkt alsof het niet over mij gaat”, schreef ze op Instagram.