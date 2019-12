John Grisham na 41 boeken eindelijk op bezoek in Nederland

Nichtje vertelt Danny Vera over Top 2000-stunt: 'Ongeloof­lijk’

7 december Danny Vera heeft geschiedenis geschreven in de Top 2000. Hij moet weliswaar Queen, The Eagles en Billy Joel nog voor zich laten, maar hij komt binnen op vier. Een prestatie die nog nooit vertoond is. De 42-jarige Zeeuw is met stomheid geslagen door het nieuws. ,,Ik had altijd het idee dat mensen niet naar de tekst luisterden.”