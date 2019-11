John Legend verkozen tot meest sexy man van 2019

De 40-jarige zanger volgt hiermee acteur Idris Elba op, die vorig jaar met de eer mocht strijken. ,,Ik vind het heel leuk maar ook wel eng. Het geeft wat druk zo'n 'titel', mensen gaan dan toch naar je kijken of je wel sexy genoeg bent. En om dan Idris Elba op te volgen is niet echt makkelijk natuurlijk", aldus John. Legend's kinderen waren overigens niet erg onder de indruk van hun vaders nieuwbakken status, zo bleek uit een filmpje dat zijn vrouw Chrissy Teigen op Twitter postte. ,,Mama, ik wil nu weer de film verder kijken," antwoordde dochtertje Luna op de vraag wat ze ervan vond.



Mel Gibson was de eerste man die tot People Sexiest Man Alive verkozen werd in 1985. Oorspronkelijk zou er gewoon een interview met de acteur in het tijdschrift geplaatst worden, waarop een van de redacteuren zei: ,,Oh, hij is echt de meest sexy man op aarde." Hieruit ontstond het idee om hem deze titel te geven en er een jaarlijks terugkerend iets van te maken.



Brad Pitt, George Clooney, Johnny Depp en Richard Gere werden alle vier twee keer tot meest sexy man uitgeroepen.