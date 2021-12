John Miles leefde van slechts één hit: ‘Ik heb de kwaliteit van Music nooit meer overtroffen’

Hoe vaak hij het nummer in zijn leven zong? In 2006 stond de teller op een keer of drieduizend, becijferde hij toen zelf. Er moeten nog minstens duizend uitvoeringen zijn bijgekomen. Sinds hij in 1985 deelnam aan de eerste Night of the Proms miste hij geen editie van de van oorsprong Vlaamse concertreeks die pop met klassieke muziek kruist. Het leverde hem de bijnaam ‘Mister Proms’ op.



En omdat Night of the Proms vooral vlak na de eeuwwisseling ongekend populair was en door heel Europa uitbreidde, schoof de Britse zanger in de herfst bijna dagelijks achter zijn vleugel voor die ene hit met die ene onsterfelijke tekstregel: Music was my first love/And it will be my last.



Gisteren (zondag) overleed John Miles na een kort ziekbed op 72-jarige leeftijd aan kanker. Doordat de reguliere winteredities van de Proms de afgelopen twee jaar niet doorgingen vanwege corona, zong Miles zijn lijflied op 31 juli 2021 voor het laatst op het Kerkplein van Koksijde, tijdens een zomereditie.