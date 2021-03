John neemt gok na gok in Miljoenenjacht en wint torenhoog bedrag

John, die samen met zijn vrouw in Haaksbergen woont, heeft veel wensen. Hij is muziekliefhebber en speelt gitaar, dus een paar gitaren toevoegen aan zijn collectie kon volgens hem geen kwaad. Een nieuwe auto en badkamer zou ook wel fijn zijn, maar het liefst wil hij weer eens op bezoek bij zijn broer die in Australië woont. ,,Ik heb hem als sinds 2017 niet meer gezien, dus als alles weer kan en mag zou ik graag naar hem toe gaan’’, vertelt hij aan presentatrice Linda de Mol.

John, die volgens Linda het hoofd aardig koel hield tijdens de voorrondes, koos onmiddellijk voor nummer 23 als zijn ‘gelukskoffertje’ van de avond. Een getal dat hij overigens niet zomaar had gekozen. ,,De twee staat voor februari, de maand waarin mijn vrouw en ik getrouwd zijn. Op de 23ste is mijn vrouw jarig. Twee plus drie maakt vijf en ik ben dan weer op 5 maart jarig, en maart is weer de derde maand van het jaar.’’

Gokken

Verder had John geen tactieken. ,,Je kunt wel van alles bedenken, maar het is gewoon een gok’’, zegt hij. Dat Miljoenenjacht inderdaad een grote gok is, bewijst John maar weer als het eerste koffertje dat hij wegspeelt meteen het hoogste bedrag van 5 miljoen is. Zonde, vindt Linda, maar dat mocht volgens John de pret niet drukken. Hij gaat optimistisch verder. Voor de rest van de eerste ronde speelt hij vrijwel alleen maar lage bedragen weg.

Reden genoeg voor John om het eerste bod van de bank van 33.000 euro naast zich neer te leggen en voor No Deal te gaan. ,,Dat dacht ik al hè, tuurlijk gaan we dat niet doen’’, reageert Linda. Ook het bod van 80.000 euro in de volgende ronde besloot John niet aan te nemen.

Hoge bedragen

In de derde ronde ziet het er voor John nog steeds goed uit, keer op keer speelt hij kleine bedragen weg. ,,Je gaat als een speer joh’’, zegt Linda enthousiast. Over het bod van 163.000 euro van de bank moet hij vervolgens wel even nadenken. ,,Het is een ontzettend mooi bedrag, maar ik heb nog veel hoge bedragen staan’’, zegt hij. Linda waarschuwt John er wel voor, dat als hij die grote bedragen in de volgende ronde wegspeelt, het bedrag niet meer zo hoog is. John besluit toch de gok te wagen en kiest wederom voor No Deal. In de volgende ronde krijgt hij een bod van 220.000 euro, maar ook daar neemt John geen genoegen mee: hij speelt door.

Als hij in de volgende ronde 50.000 euro en 20 euro weet weg te spelen, is Linda helemaal enthousiast. ,,Gekkerd! Je doet het gewoon, wat knap’’, schreeuwt ze het uit. De bank slaat direct toe en doet een bod van 347.000 euro. Dat is het moment waarop John de knoop doorhakt en op de rode knop drukt. ,,De verleiding is natuurlijk heel groot, maar als ik thuis op de bank zit, denk ik ook altijd: je moet tevreden zijn met wat je hebt”, legt hij uit. Hij is maar al te blij, want met dat bedrag kan hij zijn gitaarcollectie uitbreiden en een nieuwe auto kopen, maar hij is vooral gelukkig, omdat hij geld genoeg heeft om zijn broer weer te bezoeken.

