John Travolta danst nog steeds

John Travolta heeft een bijzondere band met het Filmfestival van Cannes. Het filmfestijn bezorgde de Hollywoodster in 1994 zijn onverwachte comeback met Pulp Fiction . Dit jaar mag hij een masterclass geven, leidt hij een jubileumvoorstelling van Grease in en promoot hij zijn nieuwe gangsterfilm Gotti .

John Travolta ziet er voor zijn leeftijd – 64 inmiddels – nog patent uit. Het niet helemaal natuurlijk ogende haar is enigszins grijzend, het beginnende weekendbaardje eveneens, maar hij oogt beslist jonger dan zijn leeftijd doet vermoeden.

Wat ook helpt om er zo energiek uit te zien is het stralende humeur van de filmlegende, die met iconische rollen in Saturday Night Fever, Pulp Fiction en Grease filmgeschiedenis schreef. De laatste film stelt hij veertig jaar na de première in Cannes voor tijdens een speciale openluchtvoorstelling op het strand.

,,Cannes is altijd goed voor mij geweest. Ik heb hier vriendschappen afgesloten. Onder anderen met Gérard Depardieu. Het publiek weet mijn werk hier te waarderen", aldus de acteur.

De vertoning van Grease wordt door de hoofdrolspeler persoonlijk ingeleid. Met een enthousiaste grijns: ,,Ik zal proberen het publiek aan het dansen te krijgen. Dat moet toch geen probleem zijn in Frankrijk?’’

Ongestoord dansen

Dansen doen Travolta en zijn vrouw en collega Kelly Preston (55) nog zoveel mogelijk. Preston: ,,Het wordt steeds moeilijker om goede uitgaansgelegenheden te vinden om ongestoord te kunnen dansen. John wordt overal herkend. Maar we doen thuis soms dansscènes uit de films van John na. Jazeker, ook uit Pulp Fiction.’’

Het echtpaar werkt niet altijd samen voor de camera, maar voor de gangsterfilm Gotti, over een Newyorkse maffiabaas John Gotti en zijn gezin, maakten beiden een uitzondering. Travolta: ,,Kelly was perfect voor de rol van de echtgenote. En niet alleen omdat zij met mij is getrouwd. Wat natuurlijk wel hielp.’’

Voor de rol van Gotti nam Travolta geen halve maatregelen. Zo draagt hij in de film kleding van de zestien jaar geleden overleden maffiabaas die hij van diens zoon had gekregen. Zelfs de aftershave van Gotti was nog te ruiken. ,,Een beetje macaber misschien?’’ reageert Travolta op de merkwaardige voorbereiding. ,,Welnee, het hielp mij enorm om zijn personage onder de knie te krijgen. Alles paste mij, waardoor ik de rol heel snel onder de knie had.’’

Volledig scherm John Travolta and Kelly Preston © Photo News

Rage

Of Gotti net zo’n klassieke vertolking wordt als een aantal eerdere rollen durft Travolta niet te voorspellen. ,,Je ziet het nooit van tevoren aankomen. Pulp Fiction was een aardige arthousefilm, dacht ik, totdat wij hier in Cannes in de prijzen vielen. De rage die daarna ontstond zag ik niet aankomen.’’

Door deze bioscoophit begon Travolta aan een tweede filmleven. Maar al kent zijn carrière ook veel tegenslagen – veel films met Travolta zijn in de vergetelheid geraakt – de harmonie in het gezin heeft er nooit onder geleden. Echtgenote Kelly, die op haar 16de al wist dat zij met hem ging trouwen, kent het geheim. ,,Wij houden thuis Hollywood zoveel mogelijk op een afstand. Ons huwelijk houdt al 26 jaar stand, dat is in ons vak bijna een record. We hebben een geweldige vriendenkring en krijgen veel steun van Scientology. Dat houdt alles in balans.’’

Het aanstekelijke enthousiasme houdt Travolta ook vol op zijn filmsets. Hij legt uit waarom: ,,Je moet altijd eerst zelf geloven in de films die je maakt. Dat heb ik van collega Warren Beatty geleerd. Teleurstellingen zijn er ook, maar dat mag je nooit belemmeren om een volgende stap te zetten.’’

Hoewel hij alles al in zijn lange loopbaan ogenschijnlijk heeft bereikt, koestert Travolta nog een droom. ,,Ik wil ooit de schurk in een James Bond-film spelen. Ik ben met die films opgegroeid. Met die Marvel-verfilmingen heb ik veel minder. Daar zie je mij niet snel in opduiken. De producenten van de Bond-films kennen mijn wens. Maar ja, ze hebben nog niet gebeld.’’