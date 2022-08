John Travolta na overlijden Olivia Newton-John: ‘De jouwe, voor altijd! Jouw Danny, jouw John’

Top Gun 2 is enorme blockbus­ter, nu ook voorbij de Titanic in de VS

Top Gun: Maverick blijft in de Amerikaanse bioscopen een publiekstrekker. Het vervolg op de kaskraker uit 1986 heeft nu meer dan 662 miljoen dollar opgeleverd en neemt daarmee de zevende plek over van Titanic in het lijstje van succesvolste blockbusters in de VS.

