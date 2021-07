John van den Heuvel reageert op aanslag De Vries: ‘Wij zwijgen nooit’

Met ‘diepe verslagenheid’ heeft Van den Heuvel vanavond de tijd genomen om zijn frustraties van zich af te schrijven. Zijn gewaardeerde collega De Vries werd gisteren neergeschoten in Amsterdam en zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd. Twee verdachten zijn inmiddels opgepakt. Van den Heuvel voelt woede, probeert dit weg te drukken, maar ‘het kost grote moeite’. ‘Hoe godvergeten slecht moet je zijn om dit te doen? Wat is er misgegaan in iemands leven om iemand die gewoon zijn werk doet en van grote betekenis is voor de maatschappij, zo af te knallen’, vraagt hij zich af.



Van den Heuvel zit met nog veel meer vragen. Wie gaf bijvoorbeeld de opdracht om een liquidatiepoging te doen? ‘Denkt diegene werkelijk dat hij met het uitschakelen van Peter R. de Vries heeft gewonnen? Meent die persoon werkelijk dat er een journalist is die nu zijn werk neerlegt?’, vervolgt Van de Heuvel, die de aanslagen op De Telegraaf, de raketaanval op Panorama, de moord op de broer van kroongetuige Nabil B. en zijn advocaat Derk Wiersum en het doodschieten van misdaadblogger Martin Kok aanhaalt.



Ook na die gebeurtenissen bleven zijn misdaadcollega’s hun werk uitvoeren. De aanslag op Peter R. de Vries zal daar ook nu geen verandering in brengen. ‘Niemand zette een stap terug. Dat zal ook nu niet gebeuren. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries zou niet anders verwachten van zijn collega’s. Wij zwijgen nooit.’