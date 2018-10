Johnny de Mol getrouwd met zijn Anouk

foto's Stralende Glennis Grace imponeert tijdens Whitney Houston tribute

22:22 Dankzij haar deelname aan America's Got Talent (AGT) timmert Glennis Grace ook in de Verenigde Staten aan de weg. Hoewel ook de Amerikanen aan haar trekken, belooft de Amsterdamse altijd terug te komen naar Nederland. ,,Ik zal hier altijd mijn stem laten galmen, of mensen het nou leuk vinden of niet'', vertelde ze vanavond voor aanvang van haar eerste Whitney Houston tributeconcert in AFAS Live.