Johnny de Mol neemt kijkje achter schermen van wereldpolitiek

De Mol gaat mee als Koenders in de Veiligheidsraad spreekt over vredesoperaties, woont hij een bijeenkomst bij over de crisis in Syrië en is de presentator en acteur aanwezig bij gesprekken over terrorismebestrijding.



,,Zolang ik me kan herinneren, trek ik me het lot van mensen aan en voel ik me geroepen om te helpen", vertelt De Mol. ,,Daar waar het kan, wil ik graag iets bijdragen en het liefst direct de handen uit de mouwen steken, zoals op Lesbos. Ik realiseer me ook dat samenwerking en afspraken tussen landen op de lange termijn nodig zijn. Daarom ben ik oprecht vereerd dat de minister me de kans geeft om met hem mee te kijken en te praten bij de VN. Ik kijk uit naar een hele leerzame en waardevolle ervaring."