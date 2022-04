Johnny de Mol richt zich tot kijkers en ontkent mishandeling ex: ‘Er is niets van waar’

Johnny zei te hebben getwijfeld of hij zijn SBS 6-talkshow vanavond wel zou presenteren, nadat de zaak vandaag wederom in het nieuws kwam. Even leek het erop dat Hélène Hendriks zou invallen, maar De Mol was er toch zelf.

Vandaag viel weer te lezen dat hij zijn ex zou hebben geslagen en geschopt en geprobeerd zou hebben haar te mishandelen. ,,Voor mij zijn er leukere dagen geweest”, sprak hij aan het begin van de uitzending, staand voor de camera. ,,Het is een verhaal dat mij al tijden achtervolgt, het gaat over een relatie van zeven jaar geleden, en die relatie was echt niet allemaal harmonie, maar in alle eerlijkheid en met twee vingers in de lucht, er is niets van waar. Ik heb dat allemaal niet gedaan, van mishandeling is geen sprake.”