Johnny de Mol schrapt show wegens ‘onderschatte’ operatie

Student ‘steelt’ kus van Meghan Markle: ‘Sorry dat ik je vrouw heb geknuffeld, Harry’

14:16 Ook Meghan vierde Internationale Vrouwendag. Ze bracht vrijdag een bezoek aan de Robert Clack School in Londen en sprak voor honderden leerlingen tussen de 11 en 18 jaar over de dag die jaarlijks plaatsvindt op 8 maart. ,,Toen we het hadden over wat ik dit jaar zou willen doen voor Internationale Vrouwendag, was het voor mij heel belangrijk om bij de vrouwen van de toekomst te zijn”, sprak ze in haar speech. Waar ze niet op gerekend had, was dat er een jongeman op het podium zou springen om haar een kus en een knuffel te geven.