Johnny de Mol stopt voorlopig met talkshow door nieuwe beschuldiging: ‘Onmogelijk om werk voort te zetten’

Johnny de Mol stopt met zijn talkshow HLF8 . Dat maakte de presentator vanavond bekend in een statement in zijn eigen programma. Er is een nieuwe beschuldiging tegen de talkshowhost.

In een statement aan het einde van het programma vertelde De Mol: ,,Nu iets waar ik ontzettend tegenop zie te vertellen. Ik stop voorlopig met het presenteren van mijn programma. Bovenop de eerdere beschuldigingen en verdachtmakingen is er deze week een nieuwe anonieme valse beschuldiging geuit. En daardoor wordt het voor mij en de redactie nagenoeg onmogelijk om de zaak voort te zetten.”



,,Gasten ontvangen om gezamenlijk een vrolijke en boeiende show te maken, dat is voor mij niet te doen. Het valt mij heel zwaar. De show gaat door, maar ik doe een stap opzij om te werken aan mijn verdediging. In de hoop en de verwachting dat de waarheid boven tafel komt en ik gewoon weer verder kan met mijn werk. Dank je wel en ik hoop tot snel.”

Shima Kaes

Begin deze maand kwamen diverse details over de aangifte die De Mols ex-partner Shima Kaes deed van mishandeling opnieuw in het nieuws. In zijn eigen talkshow richtte de zoon van mediatycoon John de Mol zich tot het publiek en ontkende dat hij zijn ex Shima Kaes heeft mishandeld. Van de beschuldigingen van poging tot doodslag en zware mishandeling, is volgens De Mol ‘niks van waar’. ,,Ik heb dat allemaal niet gedaan.”

Verscheidene mensen vonden vanaf dat moment dat De Mol zijn werk bij HLF8 voorlopig moet neerleggen. De juridisch adviseur van Kaes, Karim Aachboun, liet in een verklaring weten dat hij het ‘gepast’ achtte dat De Mol zijn taken neerlegde ‘totdat het rechtssysteem over zijn lot heeft geoordeeld’. Ook de mannen van Vandaag Inside lieten zich uit over de situatie. ,,Vergeleken met al die andere mensen die thuiszitten en moeten afwachten, Ali B die niet weet waar hij aan toe is”, zei Wilfred Genee toen. ,,Dan is het wel heel gek dat we wel doorgaan met het programma.”

Poging tot doodslag

Johnny de Mol en Shima Kaes kregen in 2014 een relatie. In april 2015 verloofden ze zich, maar een maand later gingen ze uit elkaar. Eind 2020 deed Kaes aangifte tegen De Mol wegens zware mishandeling en poging tot doodslag. Ze is deze week voor het eerst gehoord door de recherche, bevestigt haar juridisch adviseur.

De aangifte van Kaes gaat over drie vermeende incidenten uit 2015 - in het Mexicaanse Tulum, in Amsterdam en op Ibiza - waarbij De Mol haar dus zou hebben geslagen, geschopt en gepoogd te wurgen. Hoewel de gebeurtenissen al jaren geleden plaatsvonden, durfde Kaes naar eigen zeggen eerder geen aangifte te doen uit angst voor represailles. Nadat de vermeende mishandeling werd beschreven in een boek over de familie De Mol, deed ze dat alsnog.



Johnny, inmiddels al jaren samen met voormalig Kus-zangeres Anouk van Schie, ontkende de beschuldigingen al eerder. Hij zag de aangifte niet aankomen. ,,Ik vind het ook heel moeilijk omdat we nog af en toe contact hadden’’, zei hij. ,,Zo heeft mijn ex me gecondoleerd toen mijn oma overleed, heeft ze me gefeliciteerd toen Anouk en ik ons verloofden en ook nog toen Anouk zwanger was. Dan komt zo’n hele zware beschuldiging bijna zes jaar na dato heel rauw op je dak vallen.”

