Johnny Depp zet eerste stappen op Instagram

,,Hallo allemaal, nu bezig met iets filmen voor jullie... Geef me even”, aldus Johnny bij het kiekje. De Pirates of the Caribbean-ster zit op een bankje aan een tafeltje gevuld met kaarsen in een donkere ruimte die iets weg heeft van een grot.

In de vijf uur dat het account van Johnny online is heeft hij al bijna 900.000 volgers vergaard. Of hij ook het record van Jennifer Aniston gaat breken valt nog te bezien. Vorig jaar begon de Friends-actrice ook eindelijk met Instagram. Zij had toen binnen 5 uur en 16 minuten al 1 miljoen volgers.