Johnny Hallyday - de Franse Elvis Presley - overleden

Het Franse antwoord op Elvis Presley was de bekendste rockzanger in Frankrijk. Volgens AFP verkocht Hallyday meer dan 100 miljoen albums, ook al werd hij in het buitenland niet serieus genomen. De zanger werd Johnny genoemd en verscheen vaak in leren jasjes. Eind jaren vijftig brak hij met de Franse traditionele chansons door Franstalige rock te brengen.



Hallyday werd in 1943 geboren onder de naam Jean-Philippe Smet. Hij trouwde vijf keer, waarvan twee keer met dezelfde vrouw. In een verklaring schrijft zijn 42-jarige weduwe: 'Hij heeft ons vannacht verlaten, zoals hij heeft geleefd: dapper en waardig.' De zanger verbleef de afgelopen weken in een ziekenhuis met ademhalingsproblemen.



'Hij heeft zijn hele leven voor zijn fans geleefd die van hem hielden en hem adoreerden', aldus zijn Laeticia Hallyday. De Franse regering reageerde meteen op het nieuws: 'We hebben allemaal iets van Johnny in ons.'