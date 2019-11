Johnny Logan maakt line-up songfestivalfeest compleet

Logan won in 1980 in Den Haag het Eurovisie Songfestival voor de eerste keer. Dat deed hij met What's Another Year. Zeven jaar later was het opnieuw raak voor de Ier. Toen werd zijn Hold Me Now als beste inzending gekozen. In 1992 schreef Logan het nummer Why me? voor Linda Martin. De zangeres won en dat betekende dat Logan drie overwinningen op zijn naam heeft staan. Dat is nog door geen enkele andere artiest gepresteerd.



Andere winnaars van het liedjesfestijn die in Amsterdam het podium beklimmen zijn Katrina and the Waves, Nicole, Dana International en de Nederlandse winnaars Lenny Kuhr en Getty Kaspers van Teach-In. Met Logan erbij is de line-up compleet.