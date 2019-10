Joker breekt ondanks ophef records in Amerikaanse bioscopen

The Masked Singer laat Dance Dance Dance ver achter zich in kijkcijfer­strijd

10:39 Het lijkt erop dat RTL met The Masked Singer een ware kijkcijferhit in handen heeft. Gisteravond was de tweede aflevering van de spelshow goed voor bijna 1,4 miljoen kijkers. Daarmee is de show op primetime het best bekeken programma van de avond. Dance Dance Dance moest, voor de tweede keer sinds The Masked Singer te zien is, het onderspit delven. 582.000 mensen stemden op de danswedstrijd af.