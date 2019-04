Jonge Billie Eilish (17) steelt de show bij Coachella: ‘Ze had iedereen in haar zak’

Rihanna en Beyoncé, maar ook AC/DC en Martin Garrix: ze stonden allemaal ooit op Coachella. Gisteravond maakte Eilish voor de eerste keer haar opwachting, slechts twee weken na de release van haar debuutalbum When We All Fall Asleep, Where Do We Go? . Maar niet als underdog. Integendeel. Eilish groeide de afgelopen maanden uit tot een fenomeen. Geliefd bij leeftijdsgenoten, maar ook gelauwerd door volwassen critici. Haar debuutalbum is een game changer van een eenzaam hoge kwaliteit, jubelde het gezaghebbende NME bijvoorbeeld. Het was dan ook niet vreemd dat meerdere artiesten de organisatie van Coachella vroegen of ze in godsnaam niet tegelijkertijd met Billie op hoefden te gaan op een ander podium, zoals Billboard meldt. Want alle ogen waren gericht op Eilish: zou ze de torenhoge verwachtingen waarmaken?

Geen hype

Ja, oordelen de recensenten vandaag. Want nee, benadrukt Billboard, Billie is geen hype. Haar optreden was ‘betoverend’, ‘een beetje gek’, een tikje ‘eng’, maar vooral ‘intrigerend’. En het bewees waarom ze volgend jaar rustig een headliner (hoofdartiest op een groot podium) kan zijn, zoals Ariana Grande vanavond. ‘Het meest bijzondere was hoe ze de ijzingwekkende kwaliteit van haar stem behield, (...) hoe hoog ze ook sprong op het podium.’



Kortom: Billie was de ster van de dag, vindt ook The Guardian. Net als de andere media schrijft de site over haar The Exorcist-achtige vertolking van Bury a friend, waarbij ze tegen een achtergrond van hevig knipperende lichten op een hangend bed zat. Doodeng was het. Maar ook mooi. ‘Het waren briljante miniatuurhorrorverhaaltjes’, schrijft The Guardian.



Eilish had het publiek vol zelfvertrouwen in haar zak, of zoals Variety het noemt: ‘in her little palms’. En dat is bijzonder, schrijft de Los Angeles Times: ‘Ze was qua zelfverzekerdheid haar leeftijd vooruit.’ Tegelijkertijd was ze ook een 17-jarig meisje dat een geweldige kans had gekregen. Daar werd ze soms ineens door overweldigd.



,,Dit is crazy’’, riep ze op een gegeven moment. ,,Ik verdien dit helemaal niet.’’ Daar dachten haar fans anders over. De Los Angeles Times: ‘Ze brulden in protest.’