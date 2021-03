Jongen uit livestream Bilal Wahib laat voor het eerst van zich horen: ‘Gaat goed met mij’

In een filmpje op Instagram vertelt hij dat hij een paar dagen niet gegeten heeft en dat hij ‘zich wel erg schaamt als hij naar bed gaat’, maar dat het nu wel weer goed met hem gaat. Het gezicht van de jongen is afgedekt met een pet. ,,Jullie hoeven niet te stressen, met mij gaat alles goed. Wie voor mijn kant is, het maakt me niet uit. Wie voor Bilal zijn kant is, het maakt me ook niet uit. Jullie hoeven je niet druk te maken", zegt hij.



De video werd opgenomen tijdens een bezoek van onder anderen influencer Marwa Juice, rapper Appa en Achraf Seamari, die met zijn instagram-account Het Verbindende Kartel mensen probeert te helpen die het nodig hebben. Zij waren er op uitnodiging van de familie om de jongen een hart onder de riem te steken.