Joop van den Ende had nog altijd goed contact met Tina Turner: ‘Haar dood is een enorme klap’

Tussen de Van den Endes en Turner en haar tweede echtgenoot Erwin Bach bestond een warme vriendschap. Die ontstond toen Van den Ende de musical Tina produceerde en daarvoor nauw contact had met de zangeres. ,,Haar levensverhaal is ongekend. Tina heeft de diepste dalen van het bestaan gezien, maar wist zich dankzij haar talent er altijd weer uit te werken. Door te zingen en op te treden, kon ze alle ellende en misère opzijzetten.’’

Van den Ende benaderde Turner zelf met zijn plannen voor de musical, die in 2018 op West End in Londen in première ging. ,,Ze wilde er aanvankelijk niets van weten. Ze had zich in Zwitserland teruggetrokken met haar man en wilde na alle turbulentie en alle successen vooral rust. Na lang aandringen ging ze toch om. Ze vond het belangrijk om de wereld te laten zien dat het leven altijd weer een herkansing biedt. Voor haar was de musical een pleidooi voor hoop en levenskracht.’’

,,We merkten dat het haar zwaar viel, omdat ze alles weer moest herbeleven: de bittere armoede, het misbruik, het racisme. Maar gaandeweg veranderde er iets: Tina begon te beseffen dat de musical haar muzikale erfenis naar de toekomst zou brengen. Het was haar afscheid als artiest en als wereldster. Dat was emotioneel en tegelijk positief. Ze gaf haar uitzonderlijke talent en haar ongekende doorzettingsvermogen door naar de volgende generaties.’’

De musical, vorig jaar nog te zien in het Beatrix Theater in Utrecht, is onder meer in Londen, New York, Sydney, Hamburg en Madrid opgevoerd. Turner overhandigde Van den Ende in 2016 een Oeuvre Award voor zijn inzet in de musicalwereld. Van den Ende: ,,Janine en ik hebben altijd contact met haar en haar echtgenoot gehouden. We wisten dat ze ziek was. Toch is het nieuws van haar overlijden voor ons een enorme klap. We zullen de herinneringen aan haar zorgvuldigheid en aan haar klasse voor altijd koesteren.’’

Volledig scherm Begin 2016: Tina Turner reikt de oeuvre-award uit aan Joop van den Ende op het Musical Awards Gala. © Brunopress/Patrick van Emst

Volledig scherm Nyassa Alberta als Tina Turner in de Nederlandse versie van Tina. © Brunopress/Patrick van Emst

