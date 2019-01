Jörgen Raymann geniet van halfvolle zalen: Ik ben nederig geworden

Met Raymann is laat verwierf hij begin deze eeuw bekendheid, maar tegenwoordig is Jörgen Raymann vooral heel erg vroeg. Sinds kort presenteert hij twee keer per week De Ochtend Show to go op de site (en app) van deze krant; daarna sjeest hij door naar Amsterdam, waar hij vijf ochtenden in de week bij BNR Nieuwsradio het programma Ask me anything presenteert. Geregeld staat hij daarna nog in een theater. Voor zijn eigen show Schudden aan die boom, en voor het presenteren van de voorstelling Save the Earth, waarin Wubbo Ockels postuum de boodschap verkondigt die hij ook op zijn sterfbed aan de wereld meegaf.