Jörgen Raymann hoopt op schnabbels na It Takes 2

Als zijn It Takes 2-avontuur goed uitpakt, zou Jörgen Raymann overwegen om hier en daar te gaan schnabbelen. ,,Ik wil hierna het bejaardencircuit in en verjaardagen en bar mitswa's doen enzo", zo zegt de presentator en theatermaker gekscherend.

Jörgen ziet een mogelijke nieuwe carrière al helemaal voor zich. ,,Dan ga ik met een koffertje en een kleine installatie op pad, gewoon schnabbelen", grapt hij. ,,Zes liedjes uit het hoofd leren met een mondharmonica en een drum op m'n rug net zoals Nikkelen Nelis."

Over zijn deelname aan It Takes 2 moest Jörgen overigens wel even goed nadenken. ,,Ik klink onder de douche altijd fantastisch maar dan hoor ik het alleen", zegt hij. De makers van het zangprogramma overtuigden hem echter dat hij goed genoeg was. ,,Het zit in je of niet", denkt Jörgen, die ook al wel eens zong in zijn theatershows. ,,Maar dit is toch even een iets ander level waarin je terecht komt."

Fouten maken kan Jörgen zich dan ook niet meer permitteren. ,,Als ik in het theater een verkeerde noot zing, volgt de band wel of ze herstellen het wel als ik te laat ben. Dan volgen ze me daar in", zegt hij. De It Takes 2-band is wat dat betreft andere koek. ,,Die maken geen grappen. Ik moet gewoon strak op de maat zijn."

Medekandidaat Eva Cleven verheugt zich ontzettend op haar deelname aan It Takes 2. De eerste show vond ze heerlijk. ,,Zet mij maar op een podium hoor. Het was zó leuk", aldus de dj en presentatrice. ,,Ik had gewoon direct zin in de week erna. Ook al ben ik niet heel competitief, je denkt wel meteen: hoe kunnen we het nog vetter maken. Je wordt gewoon fanatiek in jezelf proberen te verbeteren."