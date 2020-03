Jort Kelder is de beoogd presentator van College Tour

Jort Kelder is de beoogde opvolger van Matthijs van Nieuwkerk bij het NTR-programma College Tour . Volgens de 55-jarige presentator is het programma uitgesteld nu de NPO andere prioriteiten heeft vanwege de coronacrisis.

Twan Huys ontwikkelde het praatprogramma waarin elke aflevering een gast tegenover een zaal studenten wordt geïnterviewd. Hij presenteerde College Tour van 2007 tot en met 2018. Van Nieuwkerk (BNNVara) deed het één jaar. Toen hij bekendmaakte te stoppen met De Wereld Draait Door, vertelde hij in een interview aan deze site dat hij ook zou stoppen met College Tour: ,,Ik moest een paar maanden geleden definitief bevestigen of ik door wilde gaan. Ik kon toen niet zeggen of ik van de partij was omdat ik toen nog helemaal niet wist wat ik ging doen. Dat begrepen ze, maar dan ging het over. Ok.”

Jort Kelder (AvroTros) liet vandaag weten dat hij College Tour zou gaan presenteren, maar dat dat voorlopig van de baan is. ,,Dat gaat niet door. Het budget is op, klinkt het dan. Wrang dat de publieke omroep nog steeds moet bezuinigen en al het geld in nieuwsprogramma’s pompt, waardoor nieuwe programma’s niet geproduceerd kunnen worden.’’

De NTR, de omroep die College Tour in samenwerking met een producent of collegaomroep maakt, gaat niet in op de uitlatingen van Kelder. ,,Zodra er nieuws is over College Tour, dan komen we daarmee naar buiten’’, aldus een woordvoerder.