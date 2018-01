Jort Kelder krijgt bakken kritiek na opmerking over verkrachting

,,Ik zou uit eigen ervaring willen zeggen, veel vrouwen dringen bij mij aan om verkracht te worden", stelde Jort nadat microbioloog Rosanne Hertzberger met hem het gesprek aanging over de #metoo-discussie en de ophef rond rapper Boef. ,,Nou ja, niet verkracht in de zin van rapper Boef, maar in de zin van… Ik heb het idee dat vrouwen, de actieve dertigers, seksueel actiever zijn dan mannen", vervolgde Kelder.



De presentator bleef bij zijn standpunt, ook nadat Hertzberger nog even controleerde of hij de exacte betekenis van het woord verkrachting wel helder voor ogen had. Hertzberger: ,,Maar verkrachting is tegen hun wil." Kelder: ,,Nee, ik zet ‘m nu even hard in." Hertzberger: ,,Nee, maar vertel, dan komen vrouwen naar je toe en die willen dan betast worden?" Kelder: ,,Jazeker."



Kelder heeft inmiddels gereageerd op alle ophef die is ontstaan. Hij herkent zich niet in de kritiek. ,,Hoe ironisch, mijn nieuwe radiokunstje @drkelderenco beoogt hypes en hysterie te bestrijden, maar maakt in de eerste aflevering meteen kennis met hijgerige types die mijn woorden verkrachten in plaats van het hele gesprek met dr. ir R. Hertzberger te beluisteren. Tot zaterdag!", sluit hij het bericht af.