Jos raadt het Geluid en wint maar liefst 48.100 euro

Overval­lers van Kim Kardashian noemen diefstal doodeenvou­dig: ‘Ze zette alles online’

7:42 De overvallers die voor 9 miljoen euro aan juwelen van Kim Kardashian (39) hebben gestolen toen ze op vakantie was in Parijs, noemen de diefstal ‘doodeenvoudig’. Omdat de realityster alle informatie over haar locatie en bezittingen online zette.