Joshua helpt dappere fan met nieuws delen en Ruben gaat uit de kleren

Dramati­sche trouwdag voor X Fac­tor-deelnemer: bruid overlijdt op grote dag

Een dramatische dag voor voormalig X Factor UK-deelnemer Tom Mann. Op de dag dat hij zou trouwen met zijn grote liefde Danielle is ze in de vroege ochtend overleden. Dat laat de zanger weten in een emotionele post op Instagram. ‘Ik beloof je dat ik er alles aan zal doen om Bowie op te voeden zoals we altijd wilden.’

22 juni