Joshua wil zich opzichtig verdacht maken, maar is niet De Mol

Terugblik

Wie is de Mol? wel eens gekeken met Twitter bij de hand? Is het proberen waard. Waar dat medium regelmatig een reusachtige rioolput kan zijn van ruzies, beledigingen en een stinkende diarree van zure meningen, biedt Twitter op zaterdagavond (#widm) vermaak van de bovenste plank. Natuurlijk kwam de meme van Bernie Sanders voorbij: bij de executie, op het vlot en in de lift. Werden grappige teksten bedacht bij presentator Rik van de Westelaken die als een soort James Bond (die grijns!) afdaalde in de lift (‘Hoe mijn binnenkomst zal zijn bij het eerste feestje van 2021', twitterde ene Marlot). De aflevering schreeuwde erom. Jokers, vrijstellingen en molstreken -dit was eerder een aflevering van Waar is de Mol?- waren niet te vinden. Maar de beelden uit Tsjechië waren schitterend, de opdrachten gevarieerd, er was zelfs ontroering na de exit van Lakshmi. Hooguit hoop je opeen béétje meer frictie: de groep is wel érg klef.