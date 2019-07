Joss Stone Iran uitgezet na nacht in de cel: ‘Ze hebben mijn hart gebroken’

Via een filmpje op Instagram heeft Joss Stone (32) laten weten dat ze Iran is uitgezet. De zangeres was naar het land in het Midden-Oosten afgereisd, maar werd opgepakt en vastgezet omdat ze bang waren dat Stone op zou gaan treden. Iets wat daar als vrouw streng verboden is. Stone's ‘hart is gebroken’.

Omdat de Iraanse diensten niet wilden geloven dat Stone niet publiekelijk zou optreden in het land, was ze op de zwarte lijst gezet. ,,We wisten dat ik geen publiek optreden zou mogen geven omdat ik vrouw ben, dat is hier illegaal”, aldus de zangeres. Dus dat was de zangeres dan ook niet van plan: ,,Persoonlijk ben ik geen fan van een Iraanse gevangenis en ik hou er ook niet van andere mensen in gevaar te brengen‘’, verklaart ze in de video.

Stone en haar entourage werden desondanks na een discussie met de douane opgepakt en een nacht in de cel gegooid. De volgende dag moest het stel het land verlaten. ,,Ik was natuurlijk van slag. Ik was zo dichtbij en toch zo ver weg. Ze hebben een stukje van mijn hart gebroken.”