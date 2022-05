Jouke en Karlijn deden alles stiekem de afgelopen maanden: 'Leefden in klein wereldje’

Ze stapte bijna elk weekend in haar auto voor de rit van Nijmegen naar Friesland. Als het Friese dorpje in zicht kwam, stopte ze. ,,Dan deed ik mijn pruik en bril op, verstopte ik de auto en rende ik naar binnen.”



Karlijn (28) lacht om de spannende tijd. Zo kon zij tenminste bij haar grote liefde Jouke (32) zijn. Op de boerderij. ,,Mensen mochten niet in de gaten hebben dat ik bij Jouke was. We moesten heel voorzichtig zijn.” Het is onderdeel van haar deelname aan Boer zoekt vrouw, het ultieme liefdesprogramma van KRO-NCRV.



Na het voorstellen van de boeren eind augustus 2021 volgden de opnames in het najaar, waarna de uitzendingen pas in februari van dit jaar op de buis kwamen. Elke week werd het spannender bij de boeren: bij wie ontstaan er kriebels? Er is een speeddate, een dagdate en een logeerweek. Vinden de boeren de liefde? Pas afgelopen weekend, dus een half jaar (!) later, mocht het hoge woord eruit tijdens de reünie-uitzending. Bij boer Jouke, melkveehouder in Friesland, en gedragsdeskundige Karlijn, waren de vlinders als eerste het duidelijkst te zien. Zij zijn sinds december 2021 al verliefd, twee maanden voor de eerste uitzending.