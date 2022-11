Jubileumseizoen Heel Holland Bakt start 18 december bij MAX

Het tiende seizoen van NPO-hit Heel Holland Bakt gaat op zondag 18 december van start. Dat meldt Omroep MAX. De formule van het programma is niet veranderd: tien bakkers proberen juryleden Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven te overtuigen van hun talenten in de keuken. De presentatie is weer in handen van André van Duin.

MAX belooft een ‘spectaculair jubileumseizoen’, maar geeft nog geen nadere toelichting over de specifieke details van de tiende reeks. De kandidaten worden binnenkort bekendgemaakt.

Wat de omroep wel deelt, is het recept van de zogeheten ‘leadertaart’, het baksel dat in iedere aflevering van Heel Holland Bakt voorbijkomt. ‘Maar hij werd nog nooit gebakken door één van de thuisbakkers. Tot nu. Want in het jubileumseizoen storten de bakkers zich op de populairste taart van het programma: de leadertaart! Een smakelijke taart met praliné en frambozen.’

Heel Holland Bakt is gebaseerd op de Britse kijkcijferhit The Great British Bake Off. Van dit succesvolle programma is in het Verenigd Koninkrijk nu zelfs een musical gemaakt, waarin diverse markante deelnemers van de televisiecompetitie worden gevolgd. Omroep MAX maakte eerder deze maand bekend de mogelijkheden te onderzoeken om de musical ook naar Nederland te halen. MAX kan nog niet zeggen of het gaat om de Engelstalige versie, een vertaling of een eigen Nederlandse variant.

Luister ook naar de AD Media Podcast met deze week Johnny de Mol, het interview van Khalid Kasem met Derk Bolt, de André Hazes-docu en Kamp van Koningsbrugge met bekende burgers. Luister hieronder of abonneer je via Spotify of iTunes.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: