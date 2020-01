Juliana op kistjes en Brigitte als Marilyn: modetops & flops bij de Musical Awards

Diamonds are a girl's best ...

Ingerukt, mars!

True colours

Toegegeven: Edsilia is het type dat zelfs in een verwassen loungebroek flonkert en straalt. Maar dit ensemble, sorry: we vinden het toch meer iets voor een prima donna op leeftijd. De kleur: te bedaagd. De rok: te lang. De stof: te dik. Kleur eisen we, Edsilia. Veel meer kleur! (Beloof je je leven te beteren vóór het Songfestival?)

Engelse drop

Adem in, adem uit

We weten niet hoe het met u zit maar wij worden hier dus wat amechtig van. Want, heus, we houden van een voluptueus decolleté maar vrezen dat Caroline spoedig, met hulp van Brigitte's secondanten, aan de beademing moet. De hele combinatie maakt ons sowieso wat kortademig: we hebben goud, we hebben wit, we hebben een strik, we hebben een armband die én een strik én een jurk én een kiekeboe-gat is en we hebben kerstversiering bij wijze van korset. Dat more soms echt less is, zeg maar.