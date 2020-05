Junkie XL scoort met soundtrack Netflix-serie White Lines

De serie White Lines gaat over een vrouw die afreist naar het Spaanse eiland om uit te vinden wie haar broer vermoord heeft. Deze broer was eind jaren 90 werkzaam als dj op Ibiza en een bekend gezicht in de lokale clubscene. Holkenborg wilde de jaren 90-vibe overbrengen met zijn soundtrack en dat is goed gelukt, zo blijkt uit de enthousiaste reacties van fans op sociale media.



,,Tom was onze eerste, en eigenlijk enige, keus om deze soundtrack te maken. Het moest zo authentiek mogelijk worden en naar ons idee was hij de juiste persoon om dit project te doen. Ik herinner me nog goed dat ik halverwege de jaren 90 bij een van zijn gigs op Ibiza was en nu, anno 2020, componeert hij filmmuziek voor de groten der aarden in Hollywood. Het was geweldig om te zien hoe hij deze twee factoren uit zijn leven liet samenkomen in deze soundtrack,” aldus een bron.