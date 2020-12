Juridisch geharrewar om vermeende mishandeling door De Mol, donderdag kort geding

Kostenpost na kostenpost tergt Jean Paul en Rosalie in Ik vertrek: ‘We gaan maar Lotto spelen’

4 december Met twee jonge kinderen vertrekken naar Italië: je moet het maar durven. De familie Mensing, die al jaren fan is van het land, deed het vanavond in een gloednieuwe aflevering van Ik Vertrek. Ze pakten hun biezen om in Umbrië een nieuw bestaan op te bouwen, maar al snel bleek er van alles te mankeren aan hun nieuwe stulpje, waardoor ze financieel een flinke klap kregen. Een heftige en emotionele tijd, maar uiteindelijk wel met goede afloop.