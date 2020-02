Jury acht Harvey Weinstein schuldig aan seksueel misbruik

De zeven mannen en vijf vrouwen die zich vandaag over het lot van Weinstein bogen, zijn tot de conclusie gekomen dat de producent schuldig is bevonden aan het seksueel misbruiken van zijn voormalig assistent Mimi Haleyi in 2006. Ook oordeelde de juryleden dat Weinstein schuldig is aan de verkrachting van Jessica Mann in 2013. Weinstein werd vrijgesproken op de meest ernstige aanklacht: roofzuchtig seksuele mishandeling. Het gaat daarbij om verkrachting met een reeks verzwarende omstandigheden waar in New York levenslange celstraf op staat. De gevallen producent stelt zelf enkel seks met wederzijdse instemming te hebben gehad. De filmproducent riskeert 25 jaar celstraf. De rechter oordeelde dat Weinstein direct de gevangenis in moet om daar zijn definitieve straf af te wachten. Hij werd met handboeien afgevoerd.

Bewuste keuze

De advocaat van filmproducent Harvey Weinstein, Donna Rotunno, zag het lot van haar cliënt eerder deze week nog positief in. Zij kondigde op Australische tv aan dat Weinstein alleen schuldig zou zijn aan overspel. Alle beschuldigingen tegen hem zijn gedaan door vrouwen die ‘naar rechts swipen’ (en dus een bewuste keuze maken). Zij moeten volgens Rotunno precies hebben geweten waar ze mee instemden of waar ze aan begonnen.



Weinstein is sinds onthullingen van onder meer The New York Times door meer dan tachtig vrouwen beschuldigd van seksueel wangedrag. Zijn verbanning uit Hollywood inspireerde een complete beweging tegen seksueel misbruik. Het proces tegen Weinstein is het opzienbarendste proces over seksuele misdrijven in de VS sinds de veroordeling van acteur Bill Cosby in 2018.