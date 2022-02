Juryleden Masked Singer stappen op vanwege deelname Rudy Giuliani

Vergeten Engels liedje Toon Hermans teruggevon­den

Op een tape in het Nederlands Jazz Archief is een totaal vergeten Engelstalig liedje van de hand van Toon Hermans (1916-2000) teruggevonden, The Sun Is Out. Het liedje is in 1970 één keer gezongen door Jerry Rix in een televisieshow van regisseur en producer Rob Touber en daarna nooit meer. Dat gaat binnenkort veranderen mede dankzij acteur en zanger Remko Vrijdag.

31 januari