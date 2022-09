Justin Bieber is zeker niet de eerste wereldster bij wie het mentaal te veel wordt

Ze scoren hit na hit, maar toch moeten ze hun carrière even op pauze zetten. Twee maanden nadat Shawn Mendes aangaf vanwege mentale gezondheidsproblemen zijn tournee stop te zetten, maakte ook Justin Bieber gisteren bekend zijn optredens voorlopig te staken. Ook in Nederland zagen we eerder onder anderen Dj Hardwell een stap terug doen.

Avicii

Avicii is ongetwijfeld het bekendste en het meest tragische voorbeeld van sterren die ondanks het succes mentaal in de knoop zat. Op 26-jarige leeftijd gaf hij aan te stoppen met toeren. ,,De hele dancewereld is niet aan mij besteed. Het ligt echt niet aan de muziek of aan de shows, maar om alles eromheen.” In de documentaire True Stories is een jongen te zien die vecht tegen de optredens. Het produceren is zijn passie en zijn leven, maar de druk van het optreden maakt hem gek.



Zijn keuze om te stoppen leek hem te redden. Vrienden gaven aan dat ze bang waren geweest dat hij bij ‘de club van 27' zou gaan horen, het steeds groter wordende gezelschap van grote artiesten die dat levensjaar niet overleefde. Helaas ging het op zijn 28ste alsnog mis. Hij werd dood aangetroffen in een landgoed in Oman.

Hardwell

De zelfdoding van Avicii in 2018 heeft flink wat teweeg gebracht in de muziekwereld. Vijf maanden na het overlijden van de Zweedse wereldster, besluit bijvoorbeeld Robbert van de Corput - beter bekend als dj Hardwell - voor onbepaalde tijd er een punt achter te zetten. ,,Ik ben 24 uur per dag DJ Hardwell, waardoor er te weinig energie, liefde, creativiteit en aandacht, overblijft voor Robbert.”



Tijdens het Amsterdam Dance Event in 2019 was het een groot thema onder collega-dj's. Grote namen uit die scene als Fedde le Grand en Laidback Luke (Lucas van Scheppingen) spraken over hun burn-outs. Armin van Buuren gaf aan niet gelukkig te zijn geweest in wat hij doet. En Martin Garrix stelde: ,,Avicii's dood heeft wel iets in gang gezet in de scene. Er is veel meer besef dat wij dj’s ook maar gewoon mensen zijn. Dat geldt trouwens voor de leden van de crew. Ook zij hebben bizarre werkuren.”

Lady Gaga en Bruce Springsteen

Maar niet alleen in de dj-wereld zijn mentale problemen een onderdeel. Lady Gaga en Bruce Springsteen vertelden openlijk over hun depressies, die ontstonden door uitlopende redenen. De openheid over dit onderwerp is sowieso veranderd, duidt Michaël Verschaeve, klinisch psycholoog en mental coach voor artiesten en sporters, bij de VRT. Hij stelt: ,,Je ziet het bij sporters ook, denk aan turnster Simone Biles of tennisster Naomi Osaka. Dat is een maatschappelijke evolutie. Mensen durven nu zeggen ‘ik trek de stekker er even uit’. Ik denk dat er vroeger ook mensen waren die daar behoefte aan hadden, maar dat niet deden omdat de maatschappij dat niet aanvaardde.”

Shawn Mendes en Justin Bieber

En dat is precies wat Shawn Mendes eind juli van dit jaar deed. ‘Zoals jullie weten, moest ik de laatste weken een aantal shows annuleren omdat ik niet klaar was voor de tol die het optreden van mij eist’, schreef hij toen. Hij besloot na overleg met gezondheidsprofessionals de rest van zijn hele tournee te annuleren. Nederlandse fans die Mendes zouden zien op 15 en 16 juli 2023 en op 19 juli 2023 in Ahoy Rotterdam kregen te horen dat de concerten niet doorgaan. Wel gaat hij door met muziek maken.

Ook Justin Bieber maakte gisteren bekend om er voorlopig de brui aan te geven. Fysiek was hij de afgelopen tijd niet in orde door het syndroom van Ramsay-Hunt. Dat is een aandoening waarbij de zevende hersenzenuw ontstoken raakt. Het virus valt de zenuw in zijn oor aan. Er ontstaan kleine vochtige blaasjes in de oorschelp en de gehoorgang. Het zorgt daardoor voor oorpijn en een (gedeeltelijke) verlamming van zijn gezicht.

Daar leek hij van hersteld te zijn, maar na een optreden in Brazilië overviel de vermoeidheid hem. Zowel fysiek en mentaal was de 28-jarige wereldster even niet in staat om op te treden. Hij gaat de tijd nemen om aan te sterken. Vooralsnog is het nog onduidelijk wat er met zijn optredens in het Ziggo Dome in Amsterdam, die voor 11, 13 en 14 januari zijn gepland, gaat gebeuren.

