'Justin Bieber op zijn knieën voor Hailey Baldwin, ouders geven hun zegen'

De twee dames die het romantische tafereel zouden hebben bijgewoond, beweren dat er in het resort een salsa-avond was, toen Biebers beveiliging plotseling iedereen verzocht om de telefoons op te bergen. De Canadees zou vervolgens Baldwin (21) ten huwelijk hebben gevraagd.



Hoewel het heuglijke nieuws nog niet bevestigd is door het koppel zelf, hebben Justins ouders opmerkelijke berichten op sociale media gedeeld. Zo schreef de vader van Justin op Instagram: 'Trots is een understatement. Ik kijk uit naar dit nieuwe hoofdstuk!'. Justins moeder twitterde: 'Love, love, love.'



Ook Hailey's vader Stephen, de jongste van de vier acterende Baldwin Brothers, twitterde. Hij haalde een bijbeltekst aan, waarbij hij de hashtag #gezegend gebruikte. Later plaatste hij nog een minder cryptische tweet, maar die verwijderde hij weer. Volgens E! schreef hij daarin: ,,Een grote glimlach op mijn gezicht. Mijn vrouw en ik hebben altijd gebeden om Gods wil. Hij nestelt zich in de harten van JB&HB. Laten we allemaal bidden dat zijn wil zal geschiede." In de tweet zou hij ook de vader en moeder van Justin hebben getagd.



Bieber en Baldwin zijn sinds een maand weer bij elkaar. Bieber en Selena Gomez waren toen net uit elkaar. De twee hebben al eerder een kortstondige relatie gehad, maar die liep op de klippen.