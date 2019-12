Justin Timberlake excuseert zich via Instagram bij echtgenote na avond met andere vrouw

Vorige week doken foto's op waarop hij samen met Alisha Wainwright te zien is in een bar in New Orleans, waar de twee samen werken aan de film Palmer. De acteur blijft er wel bij dat er verder niets gebeurd is. Toch excuseert hij zich nu voor het hand in hand lopen dat hij met de actrice deed. ‘Dit is niet het voorbeeld dat ik wil zijn voor mijn zoon. Ik bied mijn excuses aan mijn geweldige vrouw en familie aan voor deze gênante situatie. Ik blijf erop focussen de beste vader en echtgenoot te zijn die ik kan zijn. Nu was ik dat niet.’