Justin Timberlake terug in Super Bowl halftime show

Britse actrice Rosemary Leach (81) overleden

22 oktober De Britse actrice Rosemary Leach is op 81-jarige leeftijd overleden. Rosemay Leach is bekend van haar rollen in de Britse films A Room With a View (1985) en That'll Be The Day (1973). Voor haar bijrollen in beide films werd ze genomineerd voor een BAFTA. Ook speelde ze de rol van Grace in de comedyserie My Family.