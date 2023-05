Jutta Leerdam had jarenlang last van eetproblemen: ‘Ik had mezelf gebrainwasht’

Topschaatsster Jutta Leerdam had jaren last van eetproblemen. Drie jaar lang nam het zorgelijke vormen aan. Dat vertelt ze in Open Kaart , het YouTube-programma van Robbert Rodenburg. ‘Ik vond een appel ineens het lekkerste wat er was. Ik had mezelf zo gebrainwasht.’

In het gesprek met Robbert Rodenburg zegt ze dat ze soms ‘helemaal doorsloeg’ als het ging om haar eetgedrag. ,,Ik wilde zo perfect zijn’’, vertelt ze. ,,In de zin van, ik wilde zo perfect gezond eten en zo graag zo dun mogelijk zijn, dat dat me uiteindelijk wel wat vorm heeft gekost een aantal jaren en ook niet goed voor mij is geweest, want ik was daar gewoon de hele dag mee bezig.”

In totaal hebben de eetproblemen van de schaatsster zo’n drie jaar lang ‘zorgelijke vormen’ aangenomen. Op een gegeven moment at ze niks meer dat ook maar een beetje ongezond was. ,,Een stukje chocolade? Mijn lichaam hoefde het op een gegeven moment niet eens meer. Ik had het geblokt, alsof ik het gewoon niet lekker vond. Ik vond een appel ineens het lekkerste wat er was. Ik had mezelf zo gebrainwasht.’’ Leerdam at alleen maar gezond en heel weinig, waardoor ze op een gegeven moment nog maar weinig kracht overhield.

Spieren verbrand

Tijdens een trainingskamp werd die achteruitgang flink duidelijk. ,,Ik kwam niet meer vooruit, ik had al mijn spieren verbrand en was op’’, vertelt Jutta. Als ze onder de douche stond had ze plukken haar in haar handen. ,,Het was too much.’’ Naast de andere kwalen was een gevolg van haar eetproblemen dat ze ze vier jaar niet ongesteld werd. ,,Ze zeggen dat dat normaal is in de sport, maar dat is echt niet normaal. (...) Dat had echt te maken met voeding en vetpercentage en niet met hard trainen. Want ik train nu harder dan ooit en mijn lichaam heeft er nu genoeg energie voor.”

Alsnog dacht Leerdam lange tijd dat ze goed bezig was. ,,Ik kon zo erg tegen mezelf zeggen: ‘Je mag het niet’, en dan deed ik het gewoon niet. Voor mezelf was dat discipline, maar achteraf gezien was het zo slecht voor mijn sport en mijn gezondheid. Ik ben blij dat ik daaroverheen ben gekomen.”

Gelukkig is Leerdam nu meer tevreden met haar lichaam, maar ze erkent dat het ‘altijd in haar hoofd zit dat ze te dik is’. ,,Iedereen weet dat ook om mij heen, want ik heb het er de hele dag over. Dat zal altijd nog een ding zijn.” Vandaag de dag eet ze vooral ‘om de beste van de wereld te zijn en sterk en gezond te blijven’. ,,Uiteindelijk bedankt mijn lichaam mij in al die prestaties die ik heb gedaan.”

