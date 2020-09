K-poppers BTS komt in november met tweede album

VIDEO 1,6 miljoen mensen zien openharti­ge Tabitha in tranen in Beste Zangers

25 september De vierde aflevering van de hitserie Beste Zangers was er een met een bijzonder openhartig randje. Zangeres Tabitha (28) stond centraal in de aflevering en sprak onbeschroomd over het verlies van haar vader, de strijd met zichzelf als tiener en het onbegrip dat ze soms had voor haar moeder. Toen haar collega Milow het nummer Redemption Song van Bob Marley vertolkte, het lied dat op de begrafenis van haar vader werd gedraaid, kon Tabitha haar tranen niet bedwingen.