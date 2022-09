Kaartverkoop Harry Styles door het dak: 100.000 fans in de wachtrij

Wie kaartjes voor de concerten van Harry Styles wilde bemachtigen vanochtend moest veel geduld hebben. Even na de start van de verkoop stonden er al 100.000 fans in de wachtrij. Alle tickets lijken inmiddels verkocht te zijn.

De zanger staat volgend jaar twee dagen in de Johan Cruijff ArenA met zijn Love on Tour 2023, op 5 en 6 juni. Tijdens de voorverkoop gistermiddag liep de wachtrij op tot een kleine 80.000 wachtenden. Vanaf 10.00 uur ging de reguliere kaartverkoop van de zanger van start.

Een woordvoerder van concertorganisator Mojo liet weten deze drukte al te verwachten, maar geen extra voorzorgsmaatregelen te treffen. Wel lijken veel ticketkopers op social media te klagen over een verificatiecode die ze moeten invullen voor ze de wachtrij in moeten, waardoor aansluiten minder vlot gaat dan normaal. Fans die kaartjes willen kopen moeten in ieder geval niet direct bij de pakken neer gaan zitten. ,,Een concert is niet binnen vijf minuten uitverkocht. Geregeld zijn mensen met meerdere apparaten ingelogd. Als iemand in de vriendengroep kaartjes heeft bemachtigd, logt de rest uit en komen er weer tickets vrij.”

Uitverkocht

Mojo heeft nog niet officieel bevestigd dat het concert is uitverkocht, maar wie nu nog probeert kaartjes te kopen via de site van Ticketmaster moet het doen met een mededeling dat er geen kaartjes meer gevonden kunnen worden. Hoeveel kaartjes er beschikbaar waren en hoeveel er al in de voorverkoop waren verkocht, kon de woordvoerder niet zeggen.

Voor een kaartje voor de show van Harry moeten fans flink in de buidel tasten. Het goedkoopste plekje achteraan in de Arena begint vanaf 96,42 euro. Wie vooraan wil staan moet daar 168,10 euro voor betalen.

Coldplay

De wachtrij voor Harry Styles lijkt lang, maar is nog weinig vergeleken met de hoeveelheid fans die vorige week allemaal op hetzelfde moment kaartjes probeerden te bemachtigen voor Coldplay. Twitteraars meldden een online-wachtrij bij Ticketmaster met meer dan 600.000 mensen, waardoor ze uren moesten wachten om tickets te kunnen kopen.

De Britse band rond Chris Martin staat op 15, 16, 18 en 19 juli 2023 in het Amsterdamse stadion. Per avond passen er vermoedelijk tussen de 50.000 en 60.000 mensen in, oftewel zo’n 220.000 in totaal. Ticketmaster plaatste mensen online in een wachtrij, die al snel honderdduizenden mensen meer bevatte dan er überhaupt in de ArenA kunnen. Het zorgde bij menig fan voor frustratie, blijkt uit de tientallen berichten op sociale media.

