Kabelaars: NPO heeft nog genoeg vet op de botten

De NPO maakt zich grote zorgen om de dalende reclame-inkomsten. In 2019 zou het bestel een slordige 60 miljoen euro minder te besteden hebben. Dat geld wil het kabinet mogelijk extra in rekening brengen bij kabelbedrijven. Dat zou dan mogelijk leiden tot een verhoging van het abonnementsgeld voor consumenten.



Aanbieders als Ziggo en KPN hebben de afgelopen tien jaar volgens de NPO genoeg geld aan de doorgifte van de publieke zenders in tv-pakketten verdiend. De compensatie van dalende STER-inkomsten zou daarom ook mede in de hoek van distributeurs gevonden moeten worden.



,,Maar wij betalen als distributeurs al miljoenen aan de NPO voor het doorgeven van de netten’’, stelt Andriessen namens de kabelaars. ,,En die vergoeding was al gestegen bij de laatste bezuinigingsronde. Het is geen vanzelfsprekendheid dat we dat nu wéér doen.’’