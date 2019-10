Kaj Gorgels: Als het aan mij ligt, presenteer ik Robinson volgend jaar weer

video Nederlands­ta­lig zangduo Harten 10 uit Dalfsen privé uit elkaar, maar op het podium een stel

1 oktober ‘Elke dag zomer’. Dat is de titel van de nieuwe single van Harten 10 die morgen uitkomt. Maar privé voelt het als allesbehalve zomer, er hangen zelfs grote donderwolken boven het huis in Dalfsen. ,,Het lijkt inderdaad meer op onweer’’, geeft Martien Ekkelenkamp toe. Zijn relatie met de andere helft van Harten 10, Tineke Willems, staat op losse schroeven. Toch blijft het zangduo wel samen optreden, want ‘the show must go on’.