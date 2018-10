Kaj Gorgels: Hier had mijn vader bij moeten zijn

De 53ste editie van het gala zat vol met emoties. Ook Gorgels zorgde voor kippenvel tijdens zijn speech. Hij bedankte zijn moeder (‘Ze zat naast me, persoonlijker dan dat wordt het niet’), zijn stiefvader en broer maar ‘miste één iemand’, zei hij. ,,Mijn vader. Die is er helaas niet meer, maar ik troost me met de gedachte dat hij op een wolkje zit mee te kijken. En dat hij denkt: dat heeft dat teringventje goed gedaan. Zeker als je bedenkt dat de juf vroeger tegen me zei: als je alleen maar blijft grappen en grollen, dan kom je nergens. Nou juf, ik zou die glazen bol weg gooien, want die werkt niet meer.”

In de zaal van AFAS Live hielden lach en traan gelijke tred bij de woorden van Gorgels die 17 jaar was toen zijn vader overleed aan een hersenbloeding. ,,Zeventien, wat weet je dan al?”, stelde Gorgels na afloop. ,,Wat zijn dan de hoogtepunten geweest in je leven? Als je wat ouder wordt, ga steeds meer meemaken. Je haalt je rijbewijs, studeert af, je krijgt een vriendinnetje, allemaal momenten die je wilt delen met je vader. En als je dan deze prijs wint, iets heel groots, dan heb ik wel zoiets als: ja, daar had hij bij moeten zijn. Ik móest mijn vader noemen, want die mis ik wel op zo’n moment.”

Volledig scherm © screenshot NPO1

Meuten

Kaj Gorgels die in de categorie Talent Award collega’s Ellie Lust en Nienke Plas versloeg, maakte carrière als YouTuber. Hij brak vorig jaar door op televisie als presentator van SOS: Mijn vakantie is een hel en Temptation Island VIPS. Ook deed hij mee aan Expeditie Robinson, het programma dat voor de vierde maal naast de Gouden Televizier-Ring greep. Gorgels is een groot liefhebber van Expeditie Robinson waar hij vorig jaar de finale haalde. Zijn geheim? ,,Relativeren bij Robinson is heel belangrijk. Als je daar gaat zitten meuten, word je heel ongelukkig. Je moet iedere dag realiseren: dit is een programma, daar doe ik aan mee. Ik ga het vervelend hebben met honger enzo, maar over vijf weken is het voorbij. Dus ga er nou vooral van genieten.”

Gorgels volgt de huidige reeks van Robinson ook op de voet. ,,Er gebeurt een hoop, maar ik vind het wel jammer dat mensen opgeven. Dat is voor het programma niet goed”, refereert hij aan drie kandidaten die dit seizoen vrijwillig vertrokken van het eiland. Rapper Josylvio liet zich wegstemmen, Aisha en Tony Junior gaven op. Gorgels: ,,Heel veel mensen willen deelnemen aan Robinson, het programma heeft iets magisch. Dus áls je daar aan mee mag doen, ga je niet zeggen: mag ik naar huis. Dat vind ik niet kunnen. Ik hoop dat dat nooit meer voorkomt.”