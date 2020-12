Kalender met sexy Douwe Bob voor KWF is een hit

Hij poseerde voor de cover van de kalender op het strand van Scheveningen met hengst Thijs, waarmee hij eerder speelde in het paardentheaterstuk De Stormruiter. Douwe Bob poseerde midden op de Dam in Amsterdam in een tuinbroek en zónder shirt met hengst Messi.



De kalender is een initiatief van paardenfotografe Ryanne Tigchelaar, paardenfan Sabien Zwaga en grafisch publisher Louwrens Mellema. Sabien had zelf in het verleden borstkanker en verloor vorig jaar haar beste vriendin Marga, tevens de levenspartner van Louwrens, aan de ziekte.