Kandidaat B&B vol liefde België krijgt tijdens opnames hartinfarct: ‘Klaagde al dat hij het koud had’

Mabel ontving in de Vlaamse versie van B&B vol liefde - met de titel B&B zoekt lief, op haar bed and breafkast MaBelle rêve verschillende mannen. Hans was samen met een andere vrijgezel te gast, maar hij besloot de nacht door te brengen in een hotel, omdat hij het niet zag zitten om met een andere man op dezelfde kamer te overnachten. Maar daar ging het helemaal mis.



,,Omdat hij niet bij mij in de B&B sliep, vernam ik het schokkende nieuws via de telefoon”, vertelt Mabel bij Het laatste nieuws. ,,Hans verbleef in hetzelfde hotel als de productie en blijkbaar was hij tijdens het ontbijt onwel geworden. Toen de situatie niet verbeterde, is hij opgehaald door een ambulance. Na wat onderzoeken in het ziekenhuis bleek dat hij een hartinfarct had gekregen. Ze hebben zelfs een stent geplaatst (een metalen spiraaltje of buisje dat aangebracht wordt bij een kransslagadervernauwing, red.).

Koffie drinken

Het slechte nieuws liet een diepe indruk achter op Mabel, die Hans uiteraard opzocht in het ziekenhuis. ,,Ook voor hem was het een shock. Eerst leek alles oké, maar hier bleek zijn hart wel degelijk in slechte conditie te verkeren. Hij wilde zelfs niet geloven dat hij een infarct had gehad.” Mabel had de dag voor het dramatische voorval wél het gevoel dat er iets niet goed zat. ,,Hans klaagde de hele tijd dat hij het koud had. Dat vond ik vreemd, want de temperatuur buiten was best aangenaam. Hij had ook last van hartkloppingen. ‘Je moet niet ongerust zijn, dat gebeurt wel vaker’, suste hij me. Tegelijk bleef hij koffie drinken. We hebben daar zelfs een discussie over gehad. Koffie doet je hart nóg sneller slaan.”

Het date-avontuur van Mabel veranderde compleet door het incident. ,,Ik had natuurlijk medelijden met hem. Hij was speciaal voor mij naar Frankrijk gekomen en plots lag hij moederziel alleen in het ziekenhuis. Ik heb geprobeerd om hem zoveel mogelijk te bezoeken. Hij vroeg daar ook continu naar. ‘Je toch komt nog eens langs, hé’, stuurde hij elke dag.” Tegelijk moest ze ook haar aandacht richten op de andere vrijgezel die op dat moment bij haar verbleef. ,,Op den duur werd het allemaal wat te veel. Hoe kon ik me nog concentreren op het vinden van een lief? Ik sliep ’s nachts amper, omdat ik me zoveel zorgen maakte. Regelmatig heb ik gedacht: ‘Waarom moet mij dit overkomen?’”



Met de gezondheid van Hans gaat het inmiddels beter. ,,Na een dag of vijf mocht hij het ziekenhuis verlaten. In januari is hij vervolgens in België geopereerd - daar moet hij nog altijd van herstellen.”

Volledig scherm Hans en Mabel in de Belgische variant van B&B vol liefde. © vtm

Luister hieronder ook naar de AD Media Podcast of abonneer je via Spotify of iTunes. Vind alle onze podcasts op ad.nl/podcasts.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: