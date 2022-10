Kandidaat Expeditie Robinson stapt op, makers erkennen: ‘Angst onderschat’

expeditie jansenWie wint welke proef, lijdt het meeste honger of smeedt de gemeenste plannetjes om anderen weg te stemmen? Verslaggever Dennis Jansen kijkt in de rubriek Expeditie Jansen wekelijks terug op Expeditie Robinson .

HARTZEER

Wat een drama. Iliass Ojja die op een naald stapt. Ja, u leest het goed. Op. Een. Naald. Hebben we het hier over Expeditie Robinson? Over tropische eilanden, wuivende palmen, witte stranden en... een injectienaald? Ja dus. Meegekomen in het vuil dat daar dagelijks aanspoelt. Iliass had het zelf ontsmet, maar wilde - logisch - weten of er meer aan de hand zou zijn. Door miscommunicatie met de makers kwam de arts niet. Dus vertrok hij zelf en blijven wij achter met de vraag waarop nooit een antwoord komt: zou Iliass Ojja nog in Robinson hebben gezeten als er wél een dokter was gekomen? Ja, het gaat goed met hem - gelukkig - maar zijn droom is kapot en ons is een publiekslieveling ontnomen. Wat een drama.

Volledig scherm Iliass Ojja in Expeditie Robinson © RTL

HELD

Chatilla van Grinsven probeerde zichzelf nog naar voren te schuiven als eventuele teamcaptain. Stapelen ‘leek haar leuk’ en ‘motorisch zat ze ook goed in elkaar’, zei ze, maar ik vermoed dat ze heel blij was dat Vincent Vianen de individuele battle deed en won. In de heldenrol volgde hij Mike op, die Team Groen aan de zege had geholpen met de winnende kogel. En dat op de negende verjaardag van zijn zoon Ties. ,,Deze is voor jou”, schreeuwde de acteur uit.

Geëmotioneerd had hij samen met zijn zoon de aflevering teruggekeken, vertelde Mike toen ik hem tegenkwam bij de première van André Hazes in Tuschinski. Hoe anders is het deze week? Uitgerekend hem, die altijd en overal vuur wist te maken, lukte het nu niet tijdig het touw door te laten branden. Mike moest duidelijk wennen aan de troostprijs: afvallerseiland. Bijten op een half kokosnootje, vloeken over het weer en de slaapplek, maar herinneren we ons (boerin) Bertie nog? Zij overleefde in 2016 vier weken afvallerseiland en... won Expeditie Robinson.

HONGER

Geen idee wat het is, maar het moment dat de juryleden Janny van der Heijden en Robèrt van Beckhoven gaan proeven in Heel Holland Bakt... Dat ze hun vorkjes in die baksels steken en daarna het stukje in hun mond en dat ze dan gaan kauwen... ik kan er niet zo goed tegen.

Het tegenovergestelde heb ik bij het samensmeltingsdiner bij Expeditie Robinson. Niets mooiers dan om te kijken naar mensen die na drie weken honger lijden kunnen smullen aan een volgedekte tafel met groente, pizza, patat, cola, bier en wijn. De ogen van Dzifa rolden van gelukzaligheid, Niek genoot van de mayo en zelfs op het bordje van Chatilla (‘Ik heb al vier jaar geen vlees gegeten’) lagen de sateetjes, kipjes en hamburger haar verliefd aan te staren. Eigenlijk is dat kijkersgenot eenvoudig te verklaren. Iedereen kent het wel, zo’n dagje waarop je weinig hebt gegeten en dat je dan ’s avonds aan tafel gaat. En dan heb ik het over maar één dagje...

Reactie producent: ‘De angst van Iliass onderschat’

Producent SimpelZodiak betreurt de trieste aftocht van Iliass Ojja en steekt de hand in eigen boezem. ,,Helaas hebben we te maken met veel plastic en ander afval dat aanspoelt op de stranden. Ook in Maleisië. Uiteraard zorgen wij ervoor dat de stranden regelmatig worden geveegd, voor en tijdens de opnames. En er is 24/7 een dokter aanwezig bij Expeditie Robinson. Ons verantwoordelijkheidsgevoel met betrekking tot de kandidaten en het team is groot.”

,,Ondanks dat hebben we onderschat hoe groot de angst van Iliass was, nadat hij in die naald was gestapt. Dat betreuren we. Aangezien het hier niet direct om een verwonding ging, maar om een onderzoekstraject, moest er eerst een plan van aanpak worden gemaakt en was de arts niet direct ter plaatse. Achteraf gezien hadden wij dit alles sneller en beter aan Iliass moeten communiceren om hem gerust te stellen", aldus een woordvoerder.



